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НовостиОбщество22 июля 2026 6:29

Жители Печоры попросили отремонтировать гараж скорой помощи

Власти Коми подготовят смету и определят стоимость обновления здания
Источник:kp.ru
рышу гаража скорой помощи в Печоре планируют отремонтировать

рышу гаража скорой помощи в Печоре планируют отремонтировать

В Печоре состоялся личный прием граждан, который по поручению главы Коми Ростислава Гольдштейна провел заместитель председателя правительства республики Эдуард Слабиков.

Одним из обращений стала просьба провести ремонт гаража станции скорой помощи Печорской ЦРБ, включая обновление крыши. По итогам встречи дано поручение подготовить смету и рассчитать стоимость работ.

После этого вопрос планируется проработать совместно с администрацией района. Возможность финансирования ремонта рассмотрят в том числе за счет социального партнерства.