В Коми попал в больницу 10-летний самокатчик

Фото: Госавтоинспекция Коми

Во вторник, 21 июля, в Сосногорске опрокинулся самокат, в результате чего пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 11.20. Мальчик 2016 года рождения ехал на самокате по улице Кольцевой со стороны Лесной. В какой-то момент он не справился с управлением. Из-за этого самокат опрокинулся во дворе дома №4.

В результате ДТП школьник получил травмы внутрибрюшной полости, открытую травму брюшной полости. Пострадавшего увезли в больницу. На собственника самоката составили административный материал за передачу транспортного средства ребенку. Его могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.