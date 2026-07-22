Жительница Коми издевалась над своими детьми: на нее завели уголовное дело

В Коми на женщину завели уголовное дело за истязание сына и дочери Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Печоре 35-летнюю местную жительницу подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и их истязании. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Жительница Коми ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию сына и дочери. Женщина наносила им побои и совершала иные насильственные действия. Детей изъяли у матери и поместили в социально-реабилитационное учреждение.

«По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении.