В Коми женщина зарезала свою собутыльницу: ее задержали

В Коми 36-летняя женщина зарезала свою собутыльницу Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сосногорске ранее неоднократно судимую 36-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в декабре 2025 года. В квартире дома в 6-м микрорайоне компания распивала алкоголь. В какой-то момент между обвиняемой и 35-летней знакомой возник конфликт. Фигурантка схватила нож и несколько раз ударила собутыльницу в область шеи и головы.

«От острой массивной кровопотери потерпевшая скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Обвиняемую заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.