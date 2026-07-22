В Коми женщина отдала мошенникам 14 млн рублей

Мошенники украли у жительницы Троицко-Печорского района Коми 14 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 54-летней жительницы Троицко-Печорского района более 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Собеседник заявил, что с ее счета был якобы заблокирован перевод на сумму 704 тысячи рублей, предназначенный для финансирования терроризма. Звонивший пригрозил жительнице Коми уголовной ответственностью.

«Аферисты предложили ей пройти процедуру «проверки» для подтверждения легальности собственных сбережений», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что жительница Коми обналичила часть денег и выехала в Ухту и отдала курьеру более 2,8 млн рублей. Затем женщине сообщили о необходимости продолжения «проверки». Она отправилась в Москву и Санкт-Петербург. Там женщина отдала курьерам 3,3 и 5,6 млн рублей соответственно.

«На завершающем этапе куратор сообщил потерпевшей, что на ее имя третьими лицами оформлен ипотечный кредит под залог недвижимости», – говорится в сообщении.

Женщина заняла недостающую сумму у родственников. Полученные 2,3 млн рублей она отдала курьеру в столичном регионе. Возбуждено уголовное дело.