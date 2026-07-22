В Сыктывкаре пенсионерке отказывали в компенсации проезда к месту отдыха Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 75-летней местной жительнице отказывали в компенсации проезда к месту отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сыктывкарка решила получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Горожанка предусмотрена для пенсионеров, которые живут в северных регионах. Жительница столицы Коми обратилась за возмещением расходов на проезд в Анталью. Ее заявление удовлетворили частично. Женщине компенсировали только перелет из Москвы в Сыктывкар. Жительнице столицы Коми отказав в остальной части, ссылаясь на отсутствие в билетах кода бронирования и сведений о форме оплаты.

Прокурор обратился в суд. Исковые требования удовлетворили. В пользу женщины взыскали 18,1 тысячи рублей.

«После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», – говорится в сообщении.