За четыре дня в Коми задержали 44 нетрезвых водителя

Инспекторы выявили десятки нарушителей и усилили контроль за авто- и мототранспортом

В Коми продолжается профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», которое проходит с 18 по 24 июля. В городах и районах региона сотрудники Госавтоинспекции проводят дополнительные рейды, уделяя особое внимание аварийно-опасным участкам дорог.

За первые четыре дня операции инспекторы задержали 44 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Еще 40 человек привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, а 245 автомобилистов проигнорировали требования по использованию ремней безопасности.

Кроме проверок, полицейские проводят профилактические беседы с водителями автомобилей и мототехники.