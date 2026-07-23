В Коми изменились правила назначения единого пособия семьям с детьми

Уход за соседями больше не станет основанием для получения единого пособия

21 июля вступили в силу изменения в правила назначения единого пособия для семей с детьми и беременных женщин.

Теперь при применении правила «нулевого дохода» уход за инвалидом первой группы, пожилым человеком или пенсионером старше 80 лет будет учитываться только при наличии близкого родства. К таким родственникам относятся родители, дети, супруги,

Кроме того, период официально оформленного ухода должен составлять не менее десяти месяцев в расчетном периоде. Если он был меньше, время ухода учтут пропорционально.

В Социальном фонде напомнили, что право на пособие также сохраняется при наличии других уважительных причин отсутствия дохода, включая уход за ребенком до трех лет, очное обучение, официальный статус безработного и беременность.

В настоящее время единое пособие в Коми получают семьи, воспитывающие около 50 тысяч детей, а также более тысячи беременных женщин. При назначении выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум региона, а доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период — быть не ниже восьми МРОТ (216 744 рубля в 2026 году).