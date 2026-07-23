В Сыктывкаре гидравлические испытания теплосетей завершат к 15 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Коми продолжается подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов. Как сообщил заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей «Комитеплоэнерго» Николай Стенин, гидравлические испытания на прочность и плотность должны быть завершены к 15 августа.

На данный момент проверено 74% сетей, работы идут по графику. Выявлено 88 дефектов, 70 из которых уже устранены.

Параллельно ведется перекладка теплосетей на четырех участках - на улице Красных Партизан, Советской, Малышева и Пушкина. Один из участков уже сдан, там ведутся работы по благоустройству.

Кроме того, на 20 августа запланировано тренировочное занятие по ликвидации повреждения газопровода в районе котельной Кутузова. Все работы по обслуживанию и ремонту газовых сетей должны быть завершены к 1 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заблудившихся в лесу женщин в Коми нашли живыми (подробнее)