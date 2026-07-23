В Коми столкнулись мопед и питбайк: пострадали двое подростков

Двое подростков пострадали в результате ДТП с мопедом и питбайком в Коми Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, в Корткеросском районе столкнулись мопед Alpha и питбайк, в результате чего пострадали двое подростков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в девять вечера в селе Сторожевск. Подросток 2011 года рождения ехал на мопеде по улице Интернациональной в сторону Осипова. Объезжая препятствие, водитель выехал на встречную полосу и врезался в питбайк, за рулем которого находился его ровесник.

В результате ДТП пострадали два человек. Водитель мопеда получил черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом предплечья. Госпитализация ему не потребовалась. Водитель питбайка получил мототравму, сотрясение, перелом голени и выбил зубы. Его увезли в больницу. Прав ни у одного из подростков не было. По факту случившегося проводится проверка.