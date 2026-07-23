В Коми клещи покусали 58 человек

В результате укусов клещей в Коми пострадали 58 человек за неделю Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За период с 13 по 19 июля в результате укусов клещей в Коми пострадали в общей сложности 58 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За помощью к медикам обратились 50 взрослых и восемь детей. Больше всего случаев присасывания клещей произошло в Сыктывкаре. В столице Коми пострадали 12 человек. Всего же с 29 марта по 19 июля от укусов клещей пострадали 3154 человека. Это ниже среднего уровня за пять лет на 0,9%.