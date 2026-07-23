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НовостиПроисшествия23 июля 2026 8:50

В Коми женщина перевела мошенникам более 146 тысяч рублей

Мошенники украли у жительницы Коми более 146 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Мошенники украли у жительницы Коми более 146 тысяч рублей

Мошенники украли у жительницы Коми более 146 тысяч рублей

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жительницы Ухты 1953 года рождения более 146 тысяч рублей под предлогом проверки счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В одном из мессенджеров ухтинке позвонил неизвестный и представился сотрудником водоканала. Собеседник заявил, что горожанке нужно оформить заявку на поверку приборов учета. Под этим предлогом звонивший убедил пенсионерку продиктовать код из сообщения.

Далее с жительницей Коми связалась женщина, представившаяся сотрудником Роскомнадзора.

«Она сообщила, что от имени потерпевшей якобы оформлена доверенность на человека, причастного к террористической деятельности», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что пенсионерке предложили перевести все деньги на «безопасный счет». Женщина перевела более 146 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.