В Коми женщина перевела мошенникам более 146 тысяч рублей

Мошенники украли у жительницы Коми более 146 тысяч рублей Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жительницы Ухты 1953 года рождения более 146 тысяч рублей под предлогом проверки счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В одном из мессенджеров ухтинке позвонил неизвестный и представился сотрудником водоканала. Собеседник заявил, что горожанке нужно оформить заявку на поверку приборов учета. Под этим предлогом звонивший убедил пенсионерку продиктовать код из сообщения.

Далее с жительницей Коми связалась женщина, представившаяся сотрудником Роскомнадзора.

«Она сообщила, что от имени потерпевшей якобы оформлена доверенность на человека, причастного к террористической деятельности», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что пенсионерке предложили перевести все деньги на «безопасный счет». Женщина перевела более 146 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.