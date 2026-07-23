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НовостиПроисшествия23 июля 2026 9:45

В Сыктывкаре 17-летний подросток стрелял по остановке: его задержали

В Сыктывкаре 17-летнего подростка задержали за стрельбу по остановке
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре 17-летнего подростка задержали за стрельбу по остановке

В Сыктывкаре 17-летнего подростка задержали за стрельбу по остановке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре полицейские задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Подросток повредил остановочный комплекс, находящийся около дома №10 по проспекту Бумажников. Полицейские нашли сыктывкарца. Выяснилось, что юный горожанин взял у знакомого пневматический пистолет и выстрелил в остекленный корпус остановки, а затем скрылся. Сумму ущерба составила 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.