В Сыктывкаре 17-летний подросток стрелял по остановке: его задержали

В Сыктывкаре 17-летнего подростка задержали за стрельбу по остановке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре полицейские задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Подросток повредил остановочный комплекс, находящийся около дома №10 по проспекту Бумажников. Полицейские нашли сыктывкарца. Выяснилось, что юный горожанин взял у знакомого пневматический пистолет и выстрелил в остекленный корпус остановки, а затем скрылся. Сумму ущерба составила 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.