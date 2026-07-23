В Сыктывкаре 17-летний подросток стрелял по остановке: его задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Сыктывкаре полицейские задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Подросток повредил остановочный комплекс, находящийся около дома №10 по проспекту Бумажников. Полицейские нашли сыктывкарца. Выяснилось, что юный горожанин взял у знакомого пневматический пистолет и выстрелил в остекленный корпус остановки, а затем скрылся. Сумму ущерба составила 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.