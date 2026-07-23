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НовостиОбщество23 июля 2026 11:00

В Коми объявлено штормовое предупреждение

Погода резко ухудшится
Источник:kp.ru
В Коми объявлено штормовое предупреждение.

В Коми объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Коми объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС по РК.

До 6:00 24 июля в республике ожидается гроза, на юго-западе локально с ливнем. Ветер ЮВ 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе локально шквалистое усиление 18-23 м/с.

Погода ухудшится в Сыктывкаре, а также в следующих районах: Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Сосногорский, Ухтинский, Корткеросский, Сыктывдинский, Прилузский, Сысольский, Усть-Куломский, Койгородский, Троицко-Печорский, Вуктыльский.