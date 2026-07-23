В Сыктывкаре легковушка сбила девятилетнюю велосипедистку

Девятилетняя велосипедистка пострадала в ДТП с иномаркой в Сыктывкаре Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, в Сыктывкаре водитель Toyota RAV4 сбил девятилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 16.30. Мужчина 1969 года рождения ехал за рулем иномарки по улице Старовского в сторону Оплеснина. Около дома №16 Toyota сбила велосипедистку 2016 года рождения. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб шеи. Ребенка увезли в больницу.

Водитель получил права в 2008 году. Ее 23 раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.