В Сыктывкаре пройдет фестиваль «Ночь музыки»

Фестиваль стартует в 16:00 и соберет молодых музыкантов города

25 июля в Сыктывкаре состоится фестиваль «Ночь музыки», организованный Молодёжным центром города.

Для гостей подготовили насыщенную концертную программу с участием музыкальных групп и сольных исполнителей, которые представят свои авторские и уже полюбившиеся композиции.

Фестиваль начнется в 16:00 в Молодёжном центре по адресу: ул. Коммунистическая, 51. Вход на мероприятие свободный.

Организаторы приглашают всех желающих провести летний вечер в атмосфере живой музыки, познакомиться с творчеством молодых исполнителей и поддержать участников фестиваля.