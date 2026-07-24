Судебные приставы Коми взыскали почти 3,8 млрд рублей за полгода

В УФССП Коми подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, результаты деятельности рассмотрели на заседании коллегии. С января по июнь на исполнении у судебных приставов находилось 551,9 тысячи исполнительных производств. За отчетный период было возбуждено 232,3 тысячи производств, а окончено и прекращено — 221,8 тысячи. При этом фактическим исполнением завершились 95,3 тысячи производств. За шесть месяцев судебные приставы взыскали 3,8 млрд рублей, включая 278 млн рублей исполнительского сбора. На исполнении находилось более 13 тысяч производств о взыскании алиментов. За первое полугодие возбуждено и возобновлено 3,2 тысячи таких дел, а окончено — 5,7 тысячи. Из них около 4 тысяч завершены благодаря направлению исполнительных документов для удержания средств из заработной платы должников. Для контроля за правильностью начисления алиментов приставы провели более 5 тысяч проверок бухгалтерий организаций. Кроме того, в отношении родителей-должников продолжают действовать меры принудительного воздействия. Более чем по 5,2 тысячи исполнительных производств вынесены постановления о временном запрете на выезд за пределы России, а почти по 1,3 тысячи производств должников ограничили в специальном праве, в том числе на управление транспортными средствами.