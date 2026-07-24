Более половины жителей Коми создали финансовую подушку

Более половины жителей Коми (55%) имеют финансовую подушку на случай непредвиденных расходов. Такие данные приводит сервис hh.ru по итогам проведенного опроса.

Чаще всего накоплений хватает ненадолго: у 27% респондентов запас средств позволит прожить без дохода не более месяца. Еще 17% смогут обеспечить себя в течение одного–трех месяцев, 5% — от трех до шести месяцев. Лишь 6% опрошенных сообщили, что их накоплений хватит более чем на полгода.

При этом 41% жителей региона признались, что пока не смогли сформировать финансовую подушку, хотя хотели бы это сделать. Еще 4% заявили, что вовсе не планируют откладывать деньги.

Главной причиной отсутствия накоплений 62% респондентов назвали недостаточный уровень доходов — заработка хватает только на повседневные расходы. Каждый четвертый отметил нестабильный доход или регулярные непредвиденные траты, которые не позволяют делать сбережения. Еще 15% признались, что им мешает отсутствие финансовой дисциплины.

По данным исследования, лидером по доле жителей с финансовой подушкой стала Ростовская область, где о наличии накоплений сообщили 75% участников опроса. Далее следуют Санкт-Петербург (66%) и Красноярский край (65%). Наибольшая доля желающих, но пока не сумевших создать денежный резерв, зафиксирована в Омской области — 55%.