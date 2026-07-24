В Коми за два дня спасли четверых заблудившихся в лесу

В обоих случаях помощь медиков не потребовалась

За неделю спасатели Коми дважды выезжали на поиски людей, заблудившихся в лесу. Об этом сообщили в Сыктывкарском аварийно-спасательном отряде «СПАС-КОМИ» службы ГО и ЧС.

Первый случай произошел 21 июля в деревне Оквад Усть-Вымского района. В лесу потерялись женщина и двое детей. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 15:00. С помощью пожарной сирены заблудившихся удалось вывести к дороге, поэтому привлекать спасателей непосредственно к поискам не потребовалось.

На следующий день помощь понадобилась 75-летней женщине, которая ушла за ягодами в районе Дырносских дач под Сыктывкаром и не смогла найти дорогу обратно. Определив предполагаемый район поиска, спасатели подали звуковой сигнал. Услышав отклик, специалисты выдвинулись навстречу пенсионерке и вывели ее из леса. Поисково-спасательная операция заняла менее часа.