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НовостиПроисшествия24 июля 2026 6:43

Житель Коми избил битой человека в ответ на шутку: его будут судить

В магазине житель Коми избил битой человека в ответ на шутку
Источник:kp.ru
магазине житель Коми избил битой человека в ответ на шутку

магазине житель Коми избил битой человека в ответ на шутку

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске 34-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел ночью 11 апреля. Житель Коми пришел в круглосуточный магазин. Другой покупатель пошутил над его покупкой. В ответ житель Усинска ударил его битой по голове и руке. В результате пострадавший получил вред здоровью средней тяжести.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено Усинский городской суд», – говорится в сообщении.