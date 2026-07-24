Житель Коми избил битой человека в ответ на шутку: его будут судить

магазине житель Коми избил битой человека в ответ на шутку Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске 34-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел ночью 11 апреля. Житель Коми пришел в круглосуточный магазин. Другой покупатель пошутил над его покупкой. В ответ житель Усинска ударил его битой по голове и руке. В результате пострадавший получил вред здоровью средней тяжести.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено Усинский городской суд», – говорится в сообщении.