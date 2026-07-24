Просила деньги на лечение: в Коми девушку будут судить за мошенничество на 1,7 млн рублей

В Коми девушка пойдет под суд за мошенничество на 1,7 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Печоре ранее не судимую 25-летнюю местную жительницу признали виновной в мошенничестве на сумму более 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Девушка была в близких отношениях с молодым человеком. С мая 2025 года по март 2026 года жительница Печоры не раз просила переводить ей деньги. Горожанка утверждала, что это нужно якобы на лечение бесплодия.

«В результате обманным путем она похитила у парня денежные средства в общей сумме более 1,7 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал жительницу Коми виновной. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно. У осужденной также конфисковали телефон, который она использовала при совершении преступления.