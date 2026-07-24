Просила деньги на лечение: в Коми девушку будут судить за мошенничество на 1,7 млн рублей

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В Печоре ранее не судимую 25-летнюю местную жительницу признали виновной в мошенничестве на сумму более 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Девушка была в близких отношениях с молодым человеком. С мая 2025 года по март 2026 года жительница Печоры не раз просила переводить ей деньги. Горожанка утверждала, что это нужно якобы на лечение бесплодия.
«В результате обманным путем она похитила у парня денежные средства в общей сумме более 1,7 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал жительницу Коми виновной. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно. У осужденной также конфисковали телефон, который она использовала при совершении преступления.