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НовостиПроисшествия24 июля 2026 8:49

В Коми женщина на снегоболотоходе сбила девочку: пострадали два человека

В Сыктывдинском районе Коми женщина на снегоболотоходе сбила девочку
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 23 июля, в Сыктывдинском районе женщина на снегоболотоходе сбила девочку 2010 года рождения, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 16.20 в деревне Морово. Женщина 1983 года рождения ехала на снегоболотоходе. Около дома №234А СНТ «Радуга» водитель сбила девочку 2010 года рождения. Далее снегоболотоход съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два человека. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб головы. Пассажир снегоболотохода 1940 года рождения получил ушиб рук и резаную рану предплечья. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

У водителя не было прав управления снегоболотоходом. Поэтому транспорт поместили на спецстоянку.