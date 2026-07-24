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НовостиПроисшествия24 июля 2026 11:13

В Коми водитель без прав выронил пассажира из салона «Лады»

В Коми 19-летний водитель без прав выронил пассажира из салона авто
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 23 июля, в Ижме 19-летний водитель без прав выронил пассажира из салона автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 6.15 в деревне Малое Галово. Молодой человек 2007 года рождения сел за руль «Лады». Прав у него не было. Легковушка ехала задним ходом по улице Центральной. Около дома №78 водитель выронил из салона машины подростка 2008 года рождения.

В результате ДТП пассажир получил сотрясение, черепно-мозговую травму и рану головы. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Машину поместили на штрафстоянку.