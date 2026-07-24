Захотели продажной любви: в Коми двое мужчин перевели мошенникам 100 тысяч рублей

Двое жителей Коми захотели продажной любви и отдали мошенникам 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у двух жителей Коми более 100 тысяч рублей под предлогом оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Один из таких случаев произошел в Сыктывдинском районе. Житель села Выльгорт 1986 года рождения искал сайты, предлагающие интимные услуги. Мужчина нашел телефон и позвонил «сотруднику» сервиса. Для встречи с девушкой от жителя Коми потребовали предоплату. Мужчина перевел 19 тысяч рублей.

«Затем злоумышленник предложил дополнительно оплатить наличие алкоголя и второй спутницы», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в итоге мужчина лишился 72 тысяч рублей и обратился в полицию.

Аналогичный случай произошёл в Печоре. Молодой человек 2003 года рождения связался с представителем интим-салона. Тот потребовал 2 тысячи рублей в качестве пострадавших.

«Через некоторое время вновь последовало требование о перечислении денежных средств, на этот раз под предлогом страховки девушки», – говорится в сообщении.

Житель Коми лишился 29 тысяч рублей и от дальнейших переводов отказался. Возбуждены уголовные дела.