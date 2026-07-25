С начала года в Коми обанкротились 20 компаний

В Коми обанкротились 20 компаний с начала 2026 года Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первую половину 2026 года в Коми обанкротились 20 компаний. Об этом сообщает проект «Федресурс».

В первом полугодии 2026 года в Коми опубликовали 20 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц. Зв первую половину прошлого года таких сообщений было 22.

По количеству обанкротившихся компаний Коми занимает 47-е место среди российских регионов. Всего в нашей стране количество корпоративных банкротств в январе-июне 2026 года составило 3547 единиц.