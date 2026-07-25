В Коми столкнулись ГАЗ и Volkswagen: пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Коми

В пятницу, 24 июля, под Ухтой столкнулись ГАЗ и Volkswagen, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 9.28. Мужчина 1992 года рождения ехал за рулем Volkswagen по автодороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар со стороны Сосногорска в направлении Югэра. На 337-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка выехала на встречную полосу. Там автомобиль врезался в ГАЗ. За рулем этого отечественной машины находился мужчина 1966 года рождения.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Volkswagen получил сочетанную травму нескольких областей, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, множественные раны лица, резаные раны языка, ушиб грудной клетки, закрытый перелом ребер слева и закрытый перелом левой плечевой кости. Госпитализирован.

У водителя ГАЗа - множественные переломы шейных позвонков, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, ссадины верхних и нижних конечностей, ссадины лба и правого фланка живота. Госпитализирован.

Водитель Volkswagen Tiguan привлекался всего 21 раз, в течение года - 20 раз. Его стаж - с 2011 года.