Жители Коми потеряли около 20 единиц гражданского оружия

Около 20 единиц гражданского оружия потеряли жители Коми с начала 2026 года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года жители Коми потеряли в общей сложности около 20 единиц гражданского оружия. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Коми

Как рассказали в ведомстве, случаи, когда люди теряют оружие, происходят нередко. Так, охотник может оставить ружье в лесу, отойти собирать ягоды и забыть место. Однако в 95% случаев люди теряют оружие происходит при транспортировке на плавсредствах. Это происходит из-за большой воды, ветра или столкновения с топляками. За утерю оружия предусмотрена ответственность.