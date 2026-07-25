В Сыктывкаре столкнулись Renault и Chevrolet: пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Коми

В пятницу, 24 июля, в Сыктывкаре столкнулись Renault Logan и Chevrolet Cruze, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 7.40. Молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем Renault по улице Пушкина со стороны Первомайской. Водитель решил проехать регулируемый перекресток с Интернациональной на красный свет. При этом он не уступил дорогу Chevrolet. За рулем этого авто находился мужчина 1954 года рождения.

В результате ДТП пострадали два человека. Пассажир Renault 1989 года рождения получил ушиб левого плеча. У водителя Chevrolet диагностировали ушиб правого лучезапястного сустава. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.