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НовостиОбщество25 июля 2026 12:49

За полгода в Коми произвели почти 30 тысяч тонн молока

Надой молока в Коми превысил 28,6 тысячи тонн в первой половине 2026 года
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Минсельхоза Коми

Фото: пресс-служба Минсельхоза Коми

В первой половине 2026 года валовой надой молока в Коми превысил 28,6 тысячи тонн. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства.

В настоящее время в регионе содержится более 25 тысяч голов крупного рогатого скота. Почти половина из них – более 11,5 тысяч – коровы.

«За первое полугодие 2026 года валовой надой молока превысил 28,6 тысячи тонн», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 21,6 тысячи тонн произвели в сельскохозяйственных организациях. Лидерами среди муниципалитетов Коми остаются Корткеросский, Сысольский и Прилузский районы.