За полгода в Коми произвели почти 30 тысяч тонн молока

Фото: пресс-служба Минсельхоза Коми

В первой половине 2026 года валовой надой молока в Коми превысил 28,6 тысячи тонн. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства.

В настоящее время в регионе содержится более 25 тысяч голов крупного рогатого скота. Почти половина из них – более 11,5 тысяч – коровы.

«За первое полугодие 2026 года валовой надой молока превысил 28,6 тысячи тонн», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 21,6 тысячи тонн произвели в сельскохозяйственных организациях. Лидерами среди муниципалитетов Коми остаются Корткеросский, Сысольский и Прилузский районы.