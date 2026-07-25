В Усть-Куломском районе Коми столкнулись «Нива» и Geely MK: пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Коми

В пятницу, 24 июля, в Усть-Куломском районе Коми столкнулись «Нива» и Geely MK, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 13.10. Молодой человек 2011 года рождения ехал за рулем «Нивы» по автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск со стороны Усть-Кулома в сторону столицы Коми. Водитель решил повернуть налево и не уступил дорогу Geely. В итоге машины столкнулись. За рулем иномарки находился мужчина 1979 года рождения.

В результате чего пострадали два человека. У водителя «Нивы» диагностировали автотравму и перелом правой ключицы. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель Geely получил автотравму и тупую травму живота. Госпитализация ему не потребовалась.