В Коми приставы доставили в суды почти 500 человек

Приставы доставили в суды Коми 471 человека в первой половине 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине 2026 года приставы доставили в суды Коми в общей сложности 471 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Коми.

Приставы охраняют 43 здания судов общей юрисдикции, Арбитражного суда, а также мировых судебных участков. Сотрудники ФССП выполнили 551 заявку на обеспечение безопасности заседаний, а также 28 225 заявок на обеспечение безопасности приставов-исполнителей.

«В суды доставлен 471 человек, к приставам-исполнителям и дознавателям – 2089», – говорится в сообщении.

Приставы оказали содействие правоохранителям в розыске и задержании 43 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда. Кроме того, сотрудники ФССП помогли установить 71 разыскиваемого должника.

«До пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации препровождены 27 иностранных граждан», – добавили в ведомстве.