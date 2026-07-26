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НовостиОбщество26 июля 2026 6:00

По поручению главы Коми в Удорской ЦРБ установят маммограф и томограф

Там выполнили асфальтирование подъездных путей к центральному входу
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

По поручению главы Коми Ростислава Гольдштейна в Удорской центральной районной больнице установят маммограф и компьютерный томограф. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Гольдштейн посетил больницу, чтобы проверить исполнение поручений, которые он дал во время поездки в Удорский район в 2025 году. Рабочие выполнили асфальтирование подъездных путей к центральному входу медучреждения. Кроме того, был проработан вопрос по покупке маммографа. Планируется, что аппарат купят и остановят в октябре. Сейчас решаются вопросы о защите от источников ионизирующего излучения.

Были завершены чистовые отделочные работы в кабинете, в котором установят компьютерный томограф.

«До конца июля этого года планируется подписание контракта на его поставку», – говорится в сообщении.