В Коми двум пострадавшим от бродячих собак детям заплатят 26 тысяч рублей Фото: Екатерина САВЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Прилузском районе двум детям, пострадавшим от бродячих собак, заплатят в общей сложности 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Один из таких случаев произошел весной. В селе Объячево собака укусила девятилетнего ребенка за левую ногу.

«Аналогичная ситуация произошла с 16-летним подростком», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что на юношу напала бродячая собака. На правой ноге подростка остался шрам. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь. Они прошли курс вакцинации от бешенства.

Прокуратура направила в суд иски. С ответственного за отлов и содержание бродячих животных органа взыскали 11 и 15 тысяч рублей.