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НовостиПроисшествия26 июля 2026 10:02

В Усть-Куломском районе Коми опрокинулся трактор: пострадал один человек

В ДТП с опрокинувшимся трактором в Усть-Куломском районе Коми пострадал водитель
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В субботу, 25 июля, в Усть-Куломском районе Коми опрокинулся трактор МТЗ-82, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла в полдень в деревне Великополье. Молодой человек 2008 года рождения ехал за рулем трактора по улице Центральной. Напротив дома №74 водитель решил повернуть налево. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением. Из-за этого трактор опрокинулся.

В результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший получил ушибы шеи, спины и таза, а также рваную рану правого предплечья и поверхностную рану шеи. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.