В трех районах Коми 2612 человек оставались без электричества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 25 июля, в трех районах Коми 2612 человек оставались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В 19.50 электричество отключилось в Сысольском, Сыктывдинском и Прилузском районах. Причиной случившегося стало прохождение грозового фронта. Без света остались 28 населенных пунктов. Под отключение попали 525 домов, в которых живут 2612 человек.

«На место происшествия для проведения аварийно-восстановительных работ были направлены 6 ремонтно-восстановительных бригад», – говорится в сообщении.

К настоящему времени энергоснабжение удалось восстановить.