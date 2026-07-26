Жителей Коми предупредили о сильной жаре

В 15 муниципалитетах Коми ожидается жара до 37 градусов Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник и вторник, 27 и 28 июля, в 15 муниципалитетах Коми ожидается жара, температура воздуха будет достигать 35-37 градусов. Об этом сообщили в ЕДДС Сыктывкара.

В Коми ожидается сильная жара. Исключением станут крайние западные и крайние северные районы. Максимальная температура воздуха составит 35-37 градусов. В такую погоду может увеличиться количество как природных, так и техногенных пожаров. Не исключены также происшествия на объектах энергетики в связи с изменением натяжения проводов и нагревом генераторов. Жара также может вызвать повреждение сельхозкультур и насаждений.

Этот прогноз будет актуальным для Прилузского, Койгородского, Сысольского, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Корткеросского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского, Ижемского и Княжпогостского районов, а также для Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Вуктыла и Печоры.