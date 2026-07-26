В Сыктывкаре 12-летний самокатчик сбил восьмилетнюю девочку

Фото: Госавтоинспекция Коми

В субботу, 25 июля, в Сыктывкаре 12-летний мальчик на самокате сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Инцидент произошел в 17.54. Мальчик 2014 года рождения ехал на самокате по тротуару. На перекрестке улиц Коммунистической и Старовского подросток сбил девочку 2018 года рождения, которая шла навстречу.

В результате ДТП пострадала пешеход. У девочки диагностировали травму головы. Госпитализация ребенку не потребовалась.

Самокат попадает под категорию М. Прав у мальчика нет. По факту случившегося проводится проверка.