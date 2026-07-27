Гроза стала причиной пожара на линии электропередачи в Коми

ЛЭП загорелась после удара молнии в Коми

В Коми за сутки произошло два пожара на объектах электроснабжения. В обоих случаях никто не пострадал.

Первое возгорание произошло 25 июля в Усть-Куломском районе возле автодороги Усть-Кулом — Носим — Деревянск. Загорелась линия электропередачи. Площадь пожара составила всего один квадратный метр. По предварительной версии, причиной стал удар молнии.

Еще один пожар произошел в поселке Каджером. На улице Заречной вспыхнула трансформаторная подстанция. Огонь распространился на площади два квадратных метра. По данным МЧС, предварительной причиной стала неисправность электрооборудования.

В спасательном ведомстве напомнили жителям республики о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать бесконтрольного сжигания мусора и сухой травы.