Более 1,5 тысячи опасных предметов пытались пронести в суды Коми

Судебные приставы Коми подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года. За это время сотрудники службы предотвратили попытки пронести в здания судов более полутора тысяч потенциально опасных предметов.

Под охраной приставов находятся 43 здания судов общей юрисдикции, Арбитражного суда и мировых судебных участков.

За первые шесть месяцев года сотрудники обеспечили безопасность 551 судебного заседания и выполнили свыше 28 тысяч заявок при сопровождении исполнительных действий.

За этот период в суды были доставлены 471 человек, еще более двух тысяч граждан — к судебным приставам-исполнителям и дознавателям.

Кроме того, сотрудники службы помогли полиции задержать 43 человека, находившихся в розыске, а также установить местонахождение 71 должника.

Во время досмотра посетителей приставы изъяли 269 единиц газового и травматического оружия, а также 1258 других предметов, представлявших потенциальную опасность.