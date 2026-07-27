После жары до +37 градусов в Коми придет резкое похолодание

Уже со среды жара начнет отступать

Последняя неделя июля принесет жителям Коми сразу несколько погодных сюрпризов. Сначала регион окажется во власти экстремальной жары, а затем температура резко пойдет вниз.

По данным синоптиков, в начале недели циклоны будут приносить в республику раскаленные воздушные массы из Средней Азии. В южных и восточных районах 28–29 июля температура местами достигнет +35...+37 градусов, что соответствует критериям опасного природного явления «сильная жара».

Среднесуточная температура воздуха окажется выше климатической нормы на 4–8 градусов, а местами — сразу на 10 градусов. Ночью ожидается от +17 до +22 градусов, днем — +27...+32. Лишь в Заполярье в первые дни недели будет заметно прохладнее — около +22 градусов.

Высокая температура создаст условия для формирования мощных грозовых фронтов. Местами возможны сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду. Синоптики обращают внимание, что подобные явления будут носить локальный характер и могут развиваться очень быстро.

Уже со среды холодный атмосферный фронт начнет вытеснять жару сначала из западных районов, а затем и с остальной территории республики. К концу недели дневная температура понизится до более комфортных +18...+24 градусов.