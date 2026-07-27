В Коми начальника смены шахты будут судить за смерть сотрудника

Уголовное дело о гибели сотрудника шахты в Коми направили в суд Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Воркуте бывшего начальника смены шахты «Комсомольская» обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла 17 сентября 2025 года. Правоохранителям поступила информация о прорыве значительного количества обводненной горной массы при производстве работ на участке шахты «Комсомольская». Кроме того, исчез проходчик участка подготовительных работ. Его тело нашли через два дня.

Начальник смены не ознакомил работников с документацией о ведении горных работ. Кроме того, обвиняемый не выдал им наряд-допуск, а также не провел инструктаж по соблюдению мер безопасности труда. Кроме того, он не остановил работы, а также распорядился откачивать воду, не убедившись в безопасности работ.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.