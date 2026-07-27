В Коми мужчина оправдывал теракт в Сочи: его посадили почти на шесть лет

Житель Коми получил почти шесть колонии за оправдание теракта в Сочи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске 46-летнего местного жителя обвиняют в оправдании терроризма, а также в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Коми.

Житель Усинска был бипатридом и сторонником проукраинской националистической идеологии. Горожанин писал на одном из видеохостингов комментарии. В них фигурант оправдывал теракт, который был совершен украинскими спецслужбами в Сочи 3 августа 2025 года.

Ранее жителя Коми привлекали к административной ответственности о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России. Было возбуждено уголовное дело. Суд знал жителя Коми виновным. Его приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запретили администрировать сайты.

«Приговор суда не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.