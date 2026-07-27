За неделю в Коми сгорели два здания бывших детских садов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

За неделю в двух муниципалитетах Коми сгорели два здания бывших детских садов.

Один из пожаров произошел в Троицко-Печорском районе 24 июля. Как пишет газета «Заря Припечорья», в поселке Мылва сгорело здание бывшего детского сада. В пресс-службе ГУ МЧС по Коми сообщили, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По предварительным данным, пожар мог произойти из за детской шалости. В результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали девять человек и пять единиц техники.

Второй пожар произошел 26 июля в Ижемском районе. В деревне Варыш загорелось старое здание детского сада. Оно не эксплуатировалось уже около года. По словам жителей, ЧП могло произойти из-за замыкания проводов во время сильного ветра.