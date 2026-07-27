Новый корпус детской клинической больницы в Коми откроют в октябре

Фото: пресс-служба главы Коми

Новый корпус Республиканской детской клинической больницы в Коми планируют открыть в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Корпус рассчитан на 68 пациентов. Медучреждение почти готово к приему детей. Там разместят отделения неврологии и онкологии. Кабинеты оснастят мощной реабилитационной базой. В частности, в неврологическом отделении откроют шесть кабинетов для реабилитации. В корпусе установили оборудование.

«Сейчас мы совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводим санэпидэкспертизу, после чего получаем в Роспотребнадзоре санэпидзаключение», – рассказал главврач детской больницы Игорь Кустышев.

Далее туда начнут переводить детей.

Каждая палата нового корпуса оснащена индивидуальным санузлом и душевой. Ввод объекта позволит перераспределить площади во всей больнице.

«Процедура переезда уже пошла - ориентировочно, она завершится к сентябрю-октябрю этого года», – добавил главврач.