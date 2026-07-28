В Коми возбудили уголовное дело после массового отравления спортсменов

Следственный комитет по Коми возбудил уголовное дело после госпитализации нескольких спортсменов, приехавших в республику на соревнования по лыжероллерным гонкам.
По предварительной информации, участники турнира почувствовали себя плохо после питания в гостинице, расположенной на территории спортивного комплекса. Пострадавших доставили в больницу с признаками пищевого отравления.
Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют причины инцидента и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.