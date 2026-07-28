В Коми объявили предупреждение из-за аномальной жары до +37 градусов

В Коми объявлено предупреждение об опасном природном явлении — сильной жаре. По данным синоптиков, 27 и 28 июля в большинстве районов республики максимальная температура воздуха достигнет +35…+37 градусов.
Предупреждение не распространяется лишь на крайние западные и северные районы — Удорский, Усть-Цилемский, Усинский, Интинский и Воркутинский.
Жителям региона рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания под солнцем, соблюдать питьевой режим и быть особенно внимательными к своему самочувствию в самые жаркие часы дня.