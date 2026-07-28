Под Сыктывкаром столкнулись Skoda и Changan: пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция Коми

В понедельник, 27 июля, под Сыктывкаром столкнулись Skoda Rapid и Changan, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 18.14. Женщина 1994 года рождения ехала за рулем Skoda по автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск со стороны Краснозатонского в сторону столицы Коми. На четвертом километре легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Changan. Этой иномаркой управлял мужчина 1970 года.

В результате ДТП пострадала женщина 1985 года рождения, находившаяся в салоне Changan. Пассажирка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота и тупую травму шеи. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.