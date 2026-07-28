Житель Коми сбил инспектора ДПС: на него завели уголовное дело

В Коми 42-летний водитель автомобиля сбил инспектора ДПС Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Вуктыле 42-летнему местному жителю предъявили обвинение в применении в отношении полицейского насилия, опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Около дома на улице Комсомольской сотрудники ДПС остановили машину. Правоохранители проверили документы водителя и заметили у него признаки опьянения. Мужчине предложили пройти в служебный автомобиль. Однако фигурант сел в свою машину и сбил инспектора, который попытался его остановить. Возбуждено уголовное дело.