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НовостиПроисшествия28 июля 2026 8:42

Житель Коми сбил инспектора ДПС: на него завели уголовное дело

В Коми 42-летний водитель автомобиля сбил инспектора ДПС
Источник:kp.ru
В Коми 42-летний водитель автомобиля сбил инспектора ДПС

В Коми 42-летний водитель автомобиля сбил инспектора ДПС

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Вуктыле 42-летнему местному жителю предъявили обвинение в применении в отношении полицейского насилия, опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Около дома на улице Комсомольской сотрудники ДПС остановили машину. Правоохранители проверили документы водителя и заметили у него признаки опьянения. Мужчине предложили пройти в служебный автомобиль. Однако фигурант сел в свою машину и сбил инспектора, который попытался его остановить. Возбуждено уголовное дело.