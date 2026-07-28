Предложили проголосовать в домовом чате: сыктывкарка отдала мошенникам почти 4 млн рублей

После голосования в домовом чате сыктывкарка лишилась 3,75 млн рублей Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара 1955 года рождения 3,75 млн рублей под предлогом голосования в домовом чате. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В одном из домовых чатов сыктывкарке предложили проголосовать за благоустройство двора. Для этого горожанку попросили назвать код из смс-сообщения. Женщина так и сделала. Далее жительнице столицы Коми позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга.

«Лжеспециалист сообщил о взломе её аккаунта на портале «Госуслуги» и под предлогом защиты от несанкционированного списания средств убедил перевести все сбережения на «безопасный счет», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что таким образом женщина лишилась 3 млн 750 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.