Бастрыкину доложат о расследовании отравления участников соревнований в Коми

Бастрыкину доложат по делу об отравлении участников соревнований в Коми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о госпитализации участников спортивных соревнований в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 27 июля. Из спорткомплекса в Коми в больницу попали несколько участников соревнований. У них были признаки пищевого отравления.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкину доложат о ходе расследования. Председателю Следкома доложат об обстоятельствах случившегося.