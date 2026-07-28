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НовостиПроисшествия28 июля 2026 10:44

Бастрыкину доложат о расследовании отравления участников соревнований в Коми

Бастрыкину доложат по делу об отравлении участников соревнований в Коми
Источник:kp.ru
Бастрыкину доложат по делу об отравлении участников соревнований в Коми

Бастрыкину доложат по делу об отравлении участников соревнований в Коми

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о госпитализации участников спортивных соревнований в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 27 июля. Из спорткомплекса в Коми в больницу попали несколько участников соревнований. У них были признаки пищевого отравления.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкину доложат о ходе расследования. Председателю Следкома доложат об обстоятельствах случившегося.